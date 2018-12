La bimba ha fretta di nascere, donna partorisce in casa il giorno della Vigilia di Natale

Attesa da mesi sì, ma mamma e papà forse non potevano immaginare che sarebbe nata così in fretta, proprio nello stesso giorno in cui era 'in programma' tutt'altra nascita. La loro bimba, però, ha stravolto tutti i piani, scegliendo di arrivare la mattina della Vigilia di Natale, senza neppure dare il tempo ai suoi genitori di arrivare in ospedale. E' successo lo scorso 24 dicembre a Bitonto: a raccontare l'episodio è La Gazzetta del Mezzogiorno.

Quando gli operatori del 118, chiamati alle 7 di mattina per un trasporto d'urgenza al Policlinico, sono arrivati a casa, il parto era già cominciato, con il papà a fare da 'assistente' alla mamma. Così, dopo essere state controllate dal personale sanitario, madre e figlia sono state condotte in ambulanza al Policlinico: entrambe stanno bene e dopo Natale hanno potuto far ritorno a casa.