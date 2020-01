Brucia alberello la notte di Capodanno: vandalo incastrato grazie alle telecamere a Bitonto

Aveva dato fuoco ad un alberello la notte di Capodanno, danneggiando anche alcune panchine, installate da meno di un anno. Il vandalo responsabile dell'episodio, avvenuto a Bitonto, è stato però incastrato grazie alle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza installate in piazza Cavour. A darne notizia è su Fb lo stesso sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio: "Se la legge sulla privacy non li tutelasse, diffonderemmo le immagini per promuovere le loro gesta, con il viso in bella vista - scrive con amara ironia il primo cittadino - E oggi, invece, possiamo solo mostrarvi come il Comune sta riparando ai danni commessi".