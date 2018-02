Controlli a tappeto nel centro storico di Bitonto: scoperti pistola, caricatori e droga in una casa abbandonata

A pochi giorni dall'ultima sparatoria, nella quale sono rimasti feriti due giovani, la Polizia ha effettuato ulteriori controlli nel centro di Bitonto, con perquisizioni a tappeto anche in abitazioni abbandonate. In una di queste, gli agenti hanno rinvenuto, tra rifiuti e calcinacci, una pistola calibro 9x21 dotata di caricatore con all’interno svariate munizioni. Ulteriori verifiche hanno consentito di recuperare un altro caricatore, 140 g di marijuana e alcune dosi di hashish. Il tutto è stato quindi sequestrato, in attesa di ulteriori riscontri da parte degli inquirenti.