Sorpresi a confezionare droga in casa: tre giovani in manette a Bitonto

Controlli e perquisizioni dei carabinieri a Bitonto nell'ambito del servizio 'Alto Impatto'. I militari della locale stazione, con il supporto di unità della Compagnia Carabinieri di Molfetta hanno proceduto ad un servizio coordinato su Bitonto.

Gli uomini dell’Arma hanno eseguito diverse perquisizioni domiciliari, a seguito delle quali sono stati tratti in arresto tre giovani bitontini sorpresi in casa a confezionare sostanza stupefacente. Nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 18 gr. di cocaina, oltre 172 gr. di marjuana, somma di 550 euro provento dell’attività illecita e vario materiale da confezionamento, tutto sottoposto a sequestro. Gli arrestati sono stati condotti in carcere a disposizione della Procura della Repubblica di Bari.

Nell’arco del servizio sono state controllate e segnalate alla prefettura di Bari quali assuntori di sostanze stupefacenti altri quattro soggetti trovati in possesso di marijuana e cocaina.