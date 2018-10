Si barrica in uno scantinato per sfuggire alla cattura: Carabinieri arrestano spacciatore 23enne

Un 23enne è stato arrestato di Carabinieri, a Bitonto, sorpreso con numerose dosi di droga pronte per lo spaccio: il giovane è stato bloccato dopo un pedinamento tra le case popolari di via Spadolini, alla periferia della città. I militari hanno fatto irruzione nel scantinato dove il 23enne si era barricato per sfuggire alla cattura. Nel locale vi era un borsone contenente 40 bustine di marijuana per un peso complessivo di 100 grammi, 57 involucri di hashish per un peso di 82 grammi ed infine 77 involucri di cocaina per un peso di quasi 35 grammi. Il giovane teneva con sé anche 785 euro in contanti nascosti nelle tasche dei pantaloni, somma ritenuta provento dello spaccio. Il 23enne, dopo l'arresto è finito nel carcere di Bari.