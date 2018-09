Agli arresti domiciliari, ma va a spasso: 63enne torna in carcere

Era detenuto ai domiciliari, dopo essere stato arrestato in flagranza per il furto di alcuni materiali in un capannone, ma si era più volte reso responsabile di evasione, allontanandosi dalla propria abitazione. Così per il 63enne di Palombaio (Bitonto) è scattato l'aggravamento della misura cautelare: ieri i poliziotti lo hanno condotto in carcere a Bari.