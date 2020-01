Evade per due volte dalla comunità, rapinatore minorenne rintracciato e arrestato dalla Polizia

La Polizia ha rintracciato e arrestato a Bitonto un 17enne con precedenti per rapina, evaso per due volte daalla Comunità Educativa 'Astrea' di Gravina. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane, in un primo caso avrebbe minacciato un'operatrice del centro per farsi consegnare i propri effetti personali, per poi allontanarsi ed essere riportato in Comunità dalla Polizia.

Il giorno successivo il 17enne è fuggito di nuovo, facendo perdere le proprie tracce. Gli agenti hanno chiesto l'aggravamento della misura alla Procura per i Minorenni di Bari: l'istanza è stata accoltra dal Tribunale. Dopo essere stato rintracciato, il giovane è stato condotto nel carcere minorile 'Fornelli' di Bari.