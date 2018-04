Evade per la quarta volta dagli arresti domiciliari: 31enne finisce in carcere

Era in compagnia di alcuni giovani ma doveva essere agli arresti domiciliari: la Polizia ha così arrestato, a Bitonto, un 31enne accusato di evasione. Si tratta della quarta volta in cui l'uomo viene fermato dalle Forze dell'Ordine per essere stato pizzicato fuori casa nonostante gli arresti domiciliari. Stavolta è stato condotto nel carcere di Bitonto, a disposizione dell'autorità giudiziaria.