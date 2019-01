Evade dai domiciliari, torna a casa e si nasconde sotto le coperte: arrestato 21enne

La Polizia ha arrestato a Bitonto un giovane di 21 anni già sottoposto agli arresti domiciliari: durante alcuni controlli il giovane non era stato trovato nella propria abitazione e per questo erano scattate ulteiori verifiche. Dopo alcune ore gli agenti sono intervenuti nuovamente nell'appartamento e, nonostante laa resistenza messa in atto dai suoi familiari, sono entrati in casa ed hanno sorpreso il ragazzo mentre cercava di nascondersi sotto alcune coperte. Il 21enne è stato arrestato e condotto presso il carcere di Bari mentre i suoi 3 familiari sono state denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, minacce ed oltraggio.