Allacci abusivi alla rete elettrica e contatori manomessi: otto denunce a Bitonto

Allacci abusivi alla rete elettrica e contatori manomessi per ridurre i consumi. E' quanto hanno scoperto polizia e tecnici Enel nell'ambito di alcuni controlli eseguiti a Bitonto nella zona 167.

In particolare, i tecnici dell’Enel hanno eseguito una verifica presso due palazzine, riscontrando numerose manomissioni ai contatori dell’energia elettrica. In alcuni casi era stato eseguito un allaccio abusivo alla rete mentre in altri casi, grazie alla modifica del contatore, era stato creato un doppio flusso elettrico che, in parallelo all’ordinario prelievo, permetteva di abbattere in modo considerevole i consumi. I tecnici hanno riscontrato la pericolosità degli impianti rudimentali che avrebbero potuto facilmente determinare incendi; in alcune zone le mura dell’edificio erano già annerite da colpi di fiamma ed i rivestimenti dei cavi elettrici sono risultati parzialmente sciolti. Gli impianti sono stati ripristinati, eliminando le situazioni di pericolo, e otto persone sono state denunciate per furto di energia elettrica.

Contestualmente, i poliziotti del locale Commissariato di P.S. hanno effettuato una perlustrazione presso le aree comuni degli edifici in questione ed hanno rinvenuto e sequestrato, su un lastrico solare, 6 piante di marijuana.