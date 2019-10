Bitonto, lite con ferimento davanti a locale: il Questore dispone la chiusura per tre giorni

Lo scorso 23 settembre si era registrata una lite conclusasi con il ferimento di un cittadino extracomunitario: ragione per cui il Questore di Bari, Giuseppe Bisogno, ha disposto la chiusura per tre giorni di un locale ubicato in piazza Moro, a Bitonto.

La ricostruzione dell'accaduto

Nella tarda serata di lunedì 23 settembre, infatti, i carabinieri erano intervenuti presso l’esercizio commerciale a seguito della segnalazione di un litigio fra cittadini extracomunitari. Sul posto, un cittadino tunisino, ferito e con il volto insanguinato, ha riferito di aver avuto una lite con alcuni dipendenti del locale. Tale circostanza è stata confutata dal gestore dell’esercizio commerciale il quale ha riferito che l’uomo, in evidente stato di ubriachezza, era entrato nel locale per chiedere una birra ed al suo rifiuto, dopo una breve discussione, era uscito dallo stesso ed aveva litigato con tre cittadini albanesi; le tre persone, dopo aver ferito il tunisino, si sarebbero dileguate. Successivamente, nel momento in cui il cittadino tunisino avrebbe preso alcune sedie, presenti sul marciapiede, per lanciarle verso il locale il gestore ha contattato il 112 richiedendo l’intervento di una pattuglia.

Il provvedimento della Questura: "Episodio che ha creato allarme sociale"

"Considerando - si legge nella nota della Questura - che quanto accaduto ha pregiudicato la pubblica incolumità ed ha creato allarme sociale, valutata la tardiva richiesta d’intervento giunta alle Forze dell’Ordine da parte del gestore, si è resa necessaria l’adozione di un provvedimento urgente, di natura cautelare, con finalità di prevenzione rispetto ai pericoli che possono minacciare l’ordine e la sicurezza pubblica. La licenza per l’attività di vendita di bevande e alimenti è stata sospesa ed il locale dovrà restare chiuso al pubblico per 3 giorni".