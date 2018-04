Sfuggito all'arresto, ricercato il boss Conte: "Mandante della sparatoria in cui morì Anna Rosa Tarantino"

Sarebbe riuscito ad allontanarsi da casa nella notte tra venerdì e sabato 21 aprile, poco prima di finire in arresto con l'accusa di essere il mandante della sparatoria in cui rimase uccisa per errore l'84enne Anna Rosa Tarantino. A Bitonto è caccia al boss Domenico Conte, latitante da alcuni giorni. La notizia è riportata oggi da alcuni quotidiani locali.

Le forze dell'ordine, coordinate dalla Dda, stanno effettuando controlli a tappeto e appostamenti per rintracciare Conte: secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stato lui, quella mattina del 30 dicembre 2017, a dare l'ordine di sparare, trasmesso ai killer tramite il suo braccio destro Alessandro D’Elia. Nei confronti dei due la magistratura barese ha emesso la misura cautelare il 20 aprile. D’Elia è stato arrestato e condotto in carcere, mentre Conte è riuscito a sottrarsi all'arresto ed è tuttora ricercato.

Lo scorso 17 marzo, in un blitz congiunto di polizia e carabinieri, erano finite in manette sette persone, tra cui gli esecutori materiali della sparatoria nel centro storico in cui morì Anna Rosa Tarantino e rimase ferito Giuseppe Casadibari, vero obiettivo dei sicari. Alcuni degli arrestati hanno successivamente deciso di collaborare, permettendo così ai pm Ettore Cardinali e Marco D’Agostino di ricostruire in maniera completa quanto avvenuto la mattina del 30 dicembre 2017.