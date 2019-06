Scoperta veranda abusiva in una casa alla periferia di Bitonto: denunciata coppia di proprietari

I Carabinieri Forestali di Bitonto, in collaborazione con la Polizia Locale della cittadina barese hanno denunciato una coppia di proprietari di un'abitazione situata in periferia: nel corso di verifiche, infatti, i militari hanno constatato la realizzazione, abusiva, di immobili in lamiera e di una veranda esterna con struttura in legno e muretto di chiusura. Dopo le verifiche è così scattata la denuncia all'autorità giudiziaria.