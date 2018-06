'Salta' la corrente a Carbonara, blackout nei palazzi e per le strade: disagi per gli abitanti del quartiere

I cittadini di Carbonara hanno vissuto una serata di disagi a causa di un blackout verificatosi aggorno alle 19.30 e durato per circa due ore. L'interruzione della corrente ha interessato una parte cospicua del quartiere, tra cui quella vdi via Trisorio Liuzzi. Numerose le segnalazioni ricevute dalla sala operativa della Polizia Locale, in particolare di cittadini allarmati per il prolungato blackout, al quale hanno posto rimedio i tecnici dell'Enel.