Dal tombino escono blatte a acqua, sos a Mungivacca: "Accade a pochi passi da una scuola"

L'acqua esce dal tombino, allagando in poco tempo piazzale Pugliese, a Mungivacca. Basta spostarsi di pochi passi e ci si trova davanti a una 'processione' di blatte che escono dal tombino. Il video della situazione di degradoa pochi passi dalla scuola primaria 'Mungivacca' è stato pubblicato sulla bacheca del primo cittadino, Antonio Decaro.

I residenti hanno segnalato il disservizio anche ad Acquedotto pugliese. Al momento il tombino non è più in pressione, ma l'area si è trasformata comunque in una piccola palude, come spiega l'autrice del post.