Sono 21 le persone finite in manette nel corso del blitz, effettuato questa notte dalla Squadra Mobile, nei confronti del clan Capriati. Le indagini sono state coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e condotte dalla Squadra Mobile della Questura del capoluogo pugliese. Gli agenti sono entrati in azione nel Borgo Antico e in numerosi quartieri cittadini. Tra gli arrestati vi sono esponenti di spicco dello stesso clan.