Blitz della Dda contro il clan Capriati, 18 in manette: i nomi degli arrestati

Ventuno ordinanze, di cui 18 di arresto tra carcere e domiciliari, sono state eseguite dalla Squadra Mobile di Bari nel corso di un blitz coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia ai danni di esponenti ritenuti appartenti al clan Capriati, attivo a Bari Vecchia e in altre zone del capoluogo.

Di seguito i nomi degli arrestati

Custodia cautelare in carcere:

1) CAPRIATI Filippo, nato a Bari, di anni 47;

2) CAPRIATI Pietro, nato a Bari, di anni 45;

3) ANACLERIO Paolo Emanuele, nato a Bari, di anni 33;

4) ARCIULI Michele, nato a Bari, di anni 38, in atto detenuto;

5) ARCIULI Michele, nato a Bari, di anni 46;

6) BORGIA Matteo, nato a Bari, di anni 30;

7) COLASUONNO Francesco, nato a Bitonto (BA), di anni 31, in atto detenuto;

8) D’ALTERIO Salvatore, alias “Sasà”, nato a Napoli, di anni 38;

9) LORUSSO Gaetano, alias “Nino la bionda”, nato a Bari, di anni 51;

10) PANZA Pasquale, nato a Bari, di anni 52;

11) PAPPAGALLO Giuseppe, nato a Bari, di anni 30, in atto detenuto;

12) PAPPAGALLO Saverio, nato a Bari, di anni 47, in atto detenuto;

13) RECCHIA Carmelo, nato a Castellana Grotte (BA), di anni 42;



Custodia cautelare agli arresti domiciliari:

14) COTRUFO Vito Antonio, nato a Bitonto (BA), di anni 43;

15) D’ADDABBO Giuseppe, nato a Bari, di anni 47;

16) MAURELLI Vito, nato a Modugno (BA), di anni 58;

17) PIPERIS Nicola, nato a Bari, di anni 43;



Obbligo di dimora

18) LOSETO Nunzia, nata a Bari, di anni 49;



Misure congiunte dell’obbligo di dimora e della presentazione quotidiana alla P.G.:

19) GROTTONE Giuseppe, nato a Grumo Appula (BA), di anni 27;

20) VALENTE Giulio, nato a Bisceglie (BAT), di anni 36.