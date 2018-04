Blitz contro i clan Strisciuglio e Mercante: i nomi degli arrestati

25 persone, ritenute affiliate ai clan Mercante e Strisciuglio, sono state arrestate questa mattina al termine di un'operazione condotta dalla Squadra mobile di Bari e coordinata dalla Dda.

Custodia cautelare in carcere:

1) MERCANTE Giuseppe, detto “Pinuccio il drogato” e “Compà Peppe”, nato a Bari di anni 65;

2) CASCELLA Francesco, nato a Bari di anni 32;

3) CASTRIOTTA Andrea, nato a Terlizzi (BA), di anni 35, in atto detenuto presso la casa circondariale di Trani;

4) CATALANO Michele, detto “zio Chele”, nato a Bari di anni 36;

5) CUCUMAZZO Christian, nato a Modugno (BA) di anni 24;

6) DE BERNARDIS Alessandro, detto “Brodino”, nato a Bari di anni 49, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Bari;

7) DE CARO Domenico, detto “Mimmo il ragioniere”, nato a Bari di anni 47;

8) DE MEO Umberto, nato a Bari di anni 27;

9) FIENGO Gennaro, nato a Bari di anni 39;

10) LORUSSO Michele, nato a Bari di anni 24, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Bari;

11) LUCCHESI Riccardo, nato a Bari di anni 37;

12) PETRONI Emanuel, nato a Bari di anni 27;

13) SMURRO Costantino, detto “Damiano”, nato a Bari di anni 47;

14) TRITTO Giovanni, detto “Giovanni piccolino” nato a Bari di anni 28;

15) SEDICINA Nicola, nato a Bari di anni 33, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Bari.

Custodia cautelare agli arresti domiciliari:

16) CALDARULO Stefano, detto “Mazz mazz”, nato a Bari di anni 36;

17) CUTRIGNELLI Giuseppe, nato a Bari di anni 48;

18) DI BARI Vito, detto “U Buc” nato a Bari di anni 41, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Potenza;

19) CAIZZI Antonio, detto “U Pidich”, nato a Bari di anni 46;

20) DI BARI Damiano, nato a Bari di anni 46, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Lucerà (FG);

21) GENCHI Giuseppe, nato a Bari di anni 29;

22) LARASPATA Antonio, detto “La Pupa”, nato a Bari di anni 32;

23) LADISA Giuseppe, detto “Peciù”, nato a Bari di anni 42, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Lecce;

24) DE SANTIS Antonio, nato a Bari di anni 38;

25) CAVONE Vito, nato a Bari di anni 43.