VIDEO | Gazebo a San Pasquale e basi logistiche della droga a Torre a Mare: blitz contro il clan Velluto, 17 arresti

Diciassette persone arrestate, 30 kg di droga sequestrati tra marijuana ed hashish suddivisi in ovuli, e la scoperta di una base operativa in un gazebo nelle vicinanze della chiesa di San Marcello: circa 150 Carabinieri hanno eseguito, alle prime luci dell'alba, il blitz 'Drug Boat' che ha sgominato il clan Velluto, attivo nei quartieri San Pasquale e Carrassi di Bari. Le ordinanze sono state emesse dal gip del capoluogo su richiesta della Dda barese.

L'inchiesta ha fatto luce su un ingente traffico di stupefacenti dall'Albania verso la Puglia: la droga, sbarcava in Salento per poi essere trasportata in un deposito di stoccaggio localizzato in due villette a Torre a Mare: in una ri queste, oltre a 30 kg di stupefacente sono state rinvenute due munizioni calibro 9 parabellum e sei munizioni calibro 9x21 oltre ad un serbatoio per fucile d’assalto Kalashnikov.