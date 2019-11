Blitz nei ristoranti, scoperto pesce di provenienza ignota (in un caso scaduto): multe e 110 kg di prodotti ittici sequestrati

Prosegue senza sosta l’attività di controllo degli ispettori del 6° Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Bari che il 25, 26 e 27 novembre hanno elevato sanzioni per 13500 euro e sequestrato di 110 kg di prodotti ittici.

A Monopoli sono stati sanzionati tre ristoranti etnici. Al primo 1000 euro di multa per aver utilizzato attrezzature frigorifere non autorizzate, ovvero non oggetto della DIA sanitaria. Al secondo 3000 euro per la mancata indicazione al consumatore finale della presenza di coloranti e al terzo locale 1500 euro per aver detenuto 17 kg prodotti ittici congelati in assenza della documentazione sulla rintracciabilità.

I controlli espletati nella serata di martedì, sempre a Monopoli, hanno portato al sequestro di altri 60 kg di pesce in due ristoranti. A carico dei due ristoratori sono state elevate sanzioni amministrative per prodotto ittico privo di tracciabilità, una sanzione amministrativa per prodotto ittico scaduto ed un’ulteriore pesante multa di 3000 euro per utilizzo di un locale attiguo al ristorante per deposito alimenti sprovvisto delle relative autorizzazioni.

L’attività di controllo è poi proseguita ieri mattina ad Alberobello dove, in occasione di verifiche eseguite presso un ristorante orientale, sono stati rinvenuti 30 kg circa di varie specie di pesce privi di etichettatura e di documenti sulla tracciabilità.

L’attività della Guardia Costiera, impegnata anche in questa tipologia di verifiche a tutela dei consumatori, consente di sottrarre dalle tavole dei ristoranti prodotti, destinati ad ignari avventori, di cui non sia certa la provenienza.