Maxi blitz a Terlizzi contro il clan Dello Russo, il ministro dell'Interno Lamorgese: "Congratulazioni a Magistratura e Carabinieri"

Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha espresso le proprie "congratulazioni alla Magistratura, alle donne e agli uomini dell'Arma dei Carabinieri impegnati questa mattina nella vasta operazione antimafia a Terlizzi, nella provincia di Bari, contro un gruppo criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti" che ha portato all'arresto di 27 persone ritenute, a vario titolo, vicine al clan Dello Russo. Lo afferma la Adn-Kronos.

"L'operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo barese - aggiunge Lamorgese - conferma ancora una volta la determinazione e la capacità di inquirenti ed investigatori nell'azione di contrasto alle organizzazioni mafiose che agiscono nel territorio pugliese. Dopo l'eccellente operazione di polizia giudiziaria di ieri a Foggia, le decine di arresti e perquisizioni di oggi a Bari dimostrano che non esistono territori sottratti al controllo dello Stato: tutte le istituzioni sono quotidianamente impegnate per tutelare la sicurezza e rispristinare la legalità in territori che meritano la massima attenzione", ha concluso il ministro.