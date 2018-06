Vigili con le bodycam per contrastare l'illegalità in città, Carrieri: "Più sicurezza per i baresi"

Le bodycam possono essere "uno strumento decisivo, non solo per la sicurezza degli operatori di polizia, ma altresì per quella dei Cittadini essendo un potente deterrente di azioni delittuose". Lo afferma il consigliere comunale Giuseppe Carrieri (BaRinasce) che, nei giorni scorsi, ha promossi incontri specifici tra Polizia Locale e un'azienda specializzata nel settore delle videocamere per forze dell'ordine. I dispositivi consentirebbero di riprendere automaticamente tutto ciò che avviene in presenza degli agenti, con la possibilità di geolocalizzare l'accaduto

"Dotare gli agenti di bodycam al più presto"

"Credo - ha dichiarato Carrieri nel corso dell'incontro - che la Polizia Municipale di Bari debba assolutamente provare questa tecnologia, poiché in una cittá assediata da 12 clan malavitosi possiamo sperare di fornire sicurezza ai cittadini solo se avremo agenti dotati dei migliori strumenti tecnologici di difesa e contrasto all'illegalitá diffusa. Mi auguro quindi che a brevissimo si possano vedere in cittá i nostri agenti municipali con le body cam sulle divise che, insieme ai droni (il cui utilizzo noi abbiamo proposto), puó certamente contribuire a far fare un deciso salto tecnologico alla Polizia Locale Barese".