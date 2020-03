Bollettino Coronavirus, 89 nuovi casi in Puglia: nel Barese due decessi per Covid-19

Continua a stabilizzarsi la curva dei contagi in Puglia. Sono 89 i tamponi positivi al Coronavirus, su 968 test effettuati oggi. Di questi la maggioranza rimane nel Barese, che vede 28 nuovi contagi, oltre a due decessi, relativi a pazienti di 92 e 74 anni.

Gli altri casi positivi sono 12 nel Foggiano, 13 nella Bat, 3 nel Brindisino, 12 nel Leccese e 17 nel Tarantino. SI aggiunono poi 14 attribuiti a residenti fuori regione e 18 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Sono 17 in tutto i decessi registrati: 1 in provincia di Lecce (77 anni), 6 in provincia di Brindisi (77, 71, 82, 54, 87, 79 anni), 8 in provincia di Foggia (86, 92, 80, 77, 57, 89, 74, 75 anni) e appunto i 2 in provincia di Bari (92 e 74 anni).

Salgono così a 1182 i casi totali riscontrati in Puglia, così suddivisi:

387 nella Provincia di Bari;

85 nella Provincia di Bat;

122 nella Provincia di Brindisi;

305 nella Provincia di Foggia;

177 nella Provincia di Lecce;

74 nella Provincia di Taranto;

14 attribuiti a residenti fuori regione;

18 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.