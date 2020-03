In Puglia 31 nuovi casi di Coronavirus, con 4 decessi registrati: due nella provincia di Bari

Ci sono 31 nuovi contagiati da Coronavirus in Puglia, con quattro decessi registrati per sintomi legati al Covid-19. Arriva puntuale il bollettino della Regione Puglia per il 18 marzo, aggiornato alle 21. In tutto in giornata sono stati effettuati 475 test, con i positivi che portano il totale dei contagiati a 438. Non sono state indicate le positività per provincia, a differenza dei decessi: nel Barese sono morte due person anziane per il Coronavirus (uno di 81 anni e uno di 71), mentre le altre due sono della Bat (un 78enne) e della provincia di Brindisi (un 71enne), tutti con patologie pregresse.

"I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti" confermano dalla Regione, relativamente ai nuovi casi positivi.