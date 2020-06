Terzo giorno senza casi né decessi, ancora un bollettino 'covid-free' per la Puglia

Terzo giorno 'Covid free' per la Puglia. Il bollettino odierno (29 giugno) diramato dalla Regione non mostra nessun nuovo caso di Coronavirus, né decesso registrato in Puglia.

Numeri ancora positivi, quindi, per la lotta alla pandemia sul territorio: sono 3843 i guariti (uno più di ieri) e 145 gli attualmente positivi (uno meno di ieri).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.531 così divisi:

1.491 nella provincia di Bari

380 nella Provincia di Bat

521 nella Provincia di Lecce;

281 nella Provincia di Taranto;

29 attribuiti a residenti fuori regione.