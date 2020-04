Bollettino Coronavirus: 77 nuovi contagi in Puglia, ancora decessi registrati

Leggera risalita rispetto a ieri per i casi di Coronavirus in Puglia, che comunque conferma il trend positivo sotto i 100. Sono 77 i tamponi positivi registrati su 1103 test effettuati. Ancora una volta è Bari a fare da capofila con 28 contagi accertati, mentre ce ne sono 9 nella Provincia Bat; 12 nella Provincia di Brindisi; 18 nella Provincia di Foggia;

6 nella Provincia di Lecce; 2 nella Provincia di Taranto e 1 fuori regione, mentre 1 caso non attribuito ieri è stato attribuito oggi alla relativa provincia di appartenenza. Sono 9, invece, i decessi registrati, che non toccano il Barese: 5 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 1 in provincia BAT.

Salgono così a 2317 i casi dall'inizio dell'epidemia, su 20.080 test eseguiti, mentre sono 113 i pazienti guariti. In totale i tamponi positivi sono così suddivisi:

790 nella Provincia di Bari;

138 nella Provincia di Bat;

246 nella Provincia di Brindisi;

564 nella Provincia di Foggia;

368 nella Provincia di Lecce;

182 nella Provincia di Taranto;

24 attribuiti a residenti fuori regione;

5 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.



I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 5/4/2020 è disponibile a questo link.