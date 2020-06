Coronavirus, un nuovo caso registrato in provincia di Bari: in tutta la regione un altro contagio e nessun decesso

C'è ancora un nuovo caso di Coronavirus in provincia di Bari, mentre non si registrano i decessi. In tutta la regione i nuovi contagi accertati sono complessivamente due (l'altro è nel Foggiano) su 1240 tamponi effettuati. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale relativi alla giornata di oggi, domenica 21 giugno.

In tutta la Puglia non sono stati registrati decessi. Il numero degli attualmente posiviti sale dunque di due unità, arrivando a 222. Di questi, solo 33 si trovano ricoverati (e solo lo 0,5% in terapia intensiva). Il numero dei pazienti guariti resta stabile a 3765. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 161.902 test.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 21-6-2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/hRPAN