Bollettino Coronavirus, 76 nuovi casi in Puglia: ancora decessi, anche nel Barese

Sono 76 i nuovi casi registrati oggi in Puglia per il Covid-19, su 949 test effettuati. La maggioranza è nel Barese: 41 i casi, seguita da Brindisi (21), Lecce (6), Bat (5), Taranto (4). Nessun caso registrato nel Foggiano e uno è invece in corso di attribuzione. In provincia di Bari va segnalato anche un decesso dei sette odierni. Due sono avvenuti nel Foggiano e uno in ciascuna delle restanti province.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 31.922 test, mentre sono 286 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.065 così divisi:

962 nella Provincia di Bari;

301 nella Provincia di Bat;

379 nella Provincia di Brindisi;

737 nella Provincia di Foggia;

424 nella Provincia di Lecce;

225 nella Provincia di Taranto;

24 attribuiti a residenti fuori regione;

13 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.