Bollettino Covid: in Puglia 7 nuovi casi, un contagio nella provincia. La spiegazione di Lopalco

Sette nuovi casi di Covid in Puglia, tra cui uno nel Barese. Sono i risultati dei 1776 tamponi effettuati nelle ultime ore sul territorio e riportati nel bollettino regionale odierno. Oltre alla provincia di Bari, i contagi sono stati registrati nel Brindisino (4) e nel Leccese (2). “I casi registrati nelle ultime 24 ore – il commento di Pier Luigi Lopalco, coordinatore delle emergenze epidemiologiche della Regione Puglia sulle evidenze del bollettino – riguardano cittadini stranieri in arrivo in Puglia, sottoposti a screening sia per la provenienza che per i contatti stretti con altri casi. In ogni modo i dipartimenti di prevenzione delle Asl sono al lavoro per stabilire le catene di contagio e per evitare il propagarsi dell’infezione. Ancora una volta va rivolto un appello a tutti i cittadini perché prendano le precauzioni come l’uso delle mascherine, il lavaggio delle mani e il distanziamento sociale perchè il virus, seppure in maniera minore, continua a circolare". Notizia di un nuovo caso nella provincia è stata data anche dal sindaco di Noicattaro, Raimondo Innamorato, durante una diretta social in cui parla di "una persona rientrata dall'Estero".

Non sono stati registrati invece nuovi decessi. Sono sempre 3930 gli attualmente guariti, mentre sono 79 gli attualmente positivi (7 più di ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 215.649 test, con 4.557 positivi così divisi:

1.498 nella provincia di Bari;

382 nella Provincia di Bat ;

668 nella Provincia di Brindisi;

1.171 nella Provincia di Foggia;

527 nella Provincia di Lecce;

281 nella Provincia di Taranto;

30 attribuiti a residenti fuori regione.