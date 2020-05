Bollettino Coronavirus, 11 nuovi casi in Puglia: diminuiscono i positivi nel Barese, ma tornano i decessi

Sono 11 i nuovi casi - uno in più rispetto a ieri - di Covid-19 in Puglia, su un totale di 2221 test effettuati. Numeri ancora positivi, insomma, per il bollettino odierno, che vede due tamponi positivi nel Barese. Gli altri casi sono nel Brindisino (2), nel Foggiano (2), nel Leccese (3), nel Tarantino (1) e un ultimo fuori regione.

Se calano notevolmente i contagi nel Barese (ieri erano 7), tornano però i decessi: dei 4 registrati due sono della provincia, i restanti del Foggiano. Sono invece 1566 i pazienti guariti, ovvero 106 in più di ieri, mentre sono 2322 gli attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.348, così divisi:

1.429 nella Provincia di Bari;

381 nella Provincia di Bat;

608 nella Provincia di Brindisi;

1119 nella Provincia di Foggia;

508 nella Provincia di Lecce;

273 nella Provincia di Taranto;

29 attribuiti a residenti fuori regione;

1 per il quale è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.