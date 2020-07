Sesto giorno senza casi né decessi in Puglia, ancora buoni i dati del bollettino Covid

Nessun nuovo caso di Covid-19 in Puglia, su 2049 tamponi effettuati. Positivi i dati del bollettino regionale del 2 luglio, che non registra neanche nuovi decessi per il virus. Gli attualmente positivi arrivano a 109 (20 meno di ieri) e i guariti a 3876 (tre più di ieri).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.530, così suddivisi:

1.491 nella Provincia di Bari

380 nella Provincia di Bat

659 nella Provincia di Brindisi

1.169 nella Provincia di Foggia;

521 nella Provincia di Lecce;

281 nella Provincia di Taranto;

29 attribuiti a residenti fuori regione.