Bomba esplode nel centro di Palo: assalto notturno a bancomat, ladri in fuga

Assalto al bancomat della filiale Credito Cooperativo degli Ulivi nel centro di Palo del Colle: ignoti hanno fatto esplodere, nel cuore della notte, un ordigno per sventrare lo sportello di corso Garibaldi. Un'azione rapida che però potrebbe non essere stata sufficiente, per i ladri, a portare via il danaro. L'episodio è al vaglio dei Carabinieri che, intervenuti immediatamente sul posto, hanno effettuato i primi rilievi. Lo scoppio è stato avvertito distintamente dagli abitanti della zona.