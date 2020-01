Fanno esplodere bomba carta sotto l'albero di Natale in piazza, vetri delle case in frantumi: vandali in azione a Gravina

Un'esplosione in piena notte, un "ordigno" piazzato sotto l'albero di Natale allestito in piazza, che manda in frantumi anche i vetri di alcune case vicine: è accaduto nella notte appena trascorsa a Gravina.

A denunciare l'episodio su Fb è lo stesso sindaco della cittadina, Alesio Valente: "Questa mattina verso le 4 qualche imbecille delinquente ha piazzato un ordigno sotto l’albero di Natale in Piazza Scacchi - scrive Valente - Nel cuore della notte mi è giunta questa foto. Giuro, che sono rimasto malissimo. Il simbolo del Natale, la gioia dei bambini... senza contare il pericolo per chi avrebbe potuto passare di lì in quei momenti... ed i vetri delle case vicine, in frantumi... a pezzi perfino la vetrata della statua di San Michele... Mi auguro davvero che vengano subito presi gli autori di questo vile gesto. Carabinieri e Polizia Locale sono al lavoro e di certo acquisiranno anche le immagini delle telecamere della zona. Ma chi ha visto qualcosa o sa, ci dia una mano. Questa città non diverrà mai un campo di guerra. Tutti dobbiamo essere esempio di correttezza. Dobbiamo isolare sempre più questi farabutti!".

(foto Philip Balducci)