Bombola del gas per cucinare sul lungomare di Palese in una giornata rovente, multato bagnante

Una bombola del gas per cucinare sulla spiaggia, in una giornata con temperature massime decisamente elevate: è quanto scoperto sul lungomare Massaro di Palese dove una persona è stata multata dalla Polizia Locale. Sul posto, per scongiurare rischi, sono intervenuti, oltre ai Carabinieri, anche i Vigili del Fuoco e la Capitaneria di Porto: "E' un'assurdita - stigmatizza su facebook il presidente del Municipio 5, Vincenzo Brandi - Cucinare tra gli scogli con una bombola del gas e 40 gradi esterni poteva causare una tragedia".