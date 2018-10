Sfila il portafogli dallo zaino di una turista: borseggiatore arrestato in stazione

Confondendosi tra la folla di viaggiatori che in quel momento percorrevano i corridoi della stazione delle Ferrovie Appulo Lucane di Bari Centrale, ha avvicinato una donna straniera, sfilandole il portafogli dallo zaino che aveva a tracolla. I suoi movimenti però non sono sfuggiti agli agenti della polizia ferroviaria che hanno inseguito e bloccato l'uomo, un pluripregiudicato barese già noto per la sua 'attività' di borseggiatore. L'uomo è stato condotto in carcere a disposizione dell'Autorità giudiziaria.