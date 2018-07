Bossolo ritrovato per strada di notte: indagini della Scientifica nel rione Libertà

Un unico bossolo a terra e nessuna segnalazione di feriti dai pronto soccorso. E' mistero dopo la segnalazione di una sparatoria nel rione Libertà, arrivata intorno alle 23 di ieri alla polizia. Gli agenti della Squadra volanti della Questura sono intervenuti all'incrocio tra via Libertà e via Crisanzio, nei pressi del Redentore, luogo in cui sono stati segnalati i colpi d'arma da fuoco esplosi in strada.

Sul posto i poliziotti hanno trovato un unico bossolo, di arma comune da sparo, a ridosso del marciapiede di via Libertà. Nessuna arma o altro indizio che potesse fornire informazioni sulla vicenda. Sul posto sono presenti gli agenti della Scientifica, che stanno eseguendo i rilievi.