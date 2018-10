Trovavo bossolo in un'auto rubata: era parcheggiata a San Girolamo. Polizia avvia indagini

Un bossolo è stato trovato in un'auto parcheggiata a lato della strada in via Biagio Grimaldi, strada del quartiere San Girolamo di Bari: la vettura è risultata rubata tre giorni fa, in base alle analisi della Polizia intervenuta sul posto assieme. La Scientifica ha effettuato alcuni rilievi per verificare l'ordine del bossolo rinvenuto dopo un'accurata perquisizione del mezzo. Avviate le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento.