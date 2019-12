Trecento kg di botti illegali in un negozio: denunciato il titolare. Fuochi e sicurezza, la campagna della Polizia nelle scuole

La Polizia ha sequestrato a Modugno, in provincia di Bari, 300 kg di botti custoditi all’interno di un esercizio commerciale per la vendita all’ingrosso e al dettaglio di articoli casalinghi. Il titolare dell'attività è stato denunciato. Si è trattato di una delle tante azioni svolte in questi giorni dalla Polizia nel Barese, assieme alle iniziative per sensibilizzare i cittadini sull’uso corretto dei fuochi artificiali di fine anno.

In particolare, in questi giorni si è svolta la campagna '#FESTEGGIAINSICUREZZA' , con incontri nelle piazze e nelle scuole. Durante gli appuntamenti, gli specialisti del Nucleo Artificieri della Polizia di Stato dell’ U.P.G.S.P. della Questura di Bari, con perizia tecnica, hanno illustrato ai ragazzi i pericoli celati dietro l’uso dei “botti”, fornendo preziosi consigli sui rischi di quelli illegali e sull’utilizzo corretto degli artifici natalizi legali, servendosi di simulazioni controllate che hanno di certo catturato l’interesse dei ragazzi coinvolti. Complessivamente oltre 1200 i giovani partecipanti agli appuntamenti