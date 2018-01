In strada i resti dei botti di Capodanno, "Ma questa è tradizione?"

Agli angoli delle strade ci sono ancora le 'tracce' di petardi e fuochi fatti esplodere la notte di Capodanno. Siamo in via Calefati angolo via Manzoni, quartiere Libertà. Ma scene simili si ripetono in altri punti della stessa, con pezzi di cartone e resti di 'bombe' a testimoniare quanto divieti e ordinanze 'anti botti' siamo stati anche quest'anno largamente disattesi.

"Ma questa è tradizione?", si chiede qualcuno tra i residenti osservado la sporcizia lasciata in strada. Una 'tradizione' che purtroppo parte dei baresi stenta a superare, nonostante divieti, iniziative per la sicurezza e accorati appelli per salvaguardare cani e gatti messi a rischio dai botti.