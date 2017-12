Bancarelle in strada per vendere botti e petardi: controlli e sequestri al Libertà

Proseguono anche l'ultimo giorno dell'anno i controlli delle Forze dell'Ordine contro la vendita di petardi e fuochi d'artificio: vigili e agenti di Polizia sono entrati in azione nel quartiere Libertà dove erano state allestite alcune bancarelle improvvisate tra corso Mazzini e via Ettore Fieramosca, con tanto di tavolini e sedie. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato. Ieri ulteriori perquisizioni, dal mercato di Santa Scolastica a Japigia, passando per Carrassi e San Pasquale.