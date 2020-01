Gli esplode petardo in mano: barese subisce l'amputazione parziale della mano sinistra

Un uomo di 48 anni è rimasto gravemente ferito a seguito, probabilmente, dell'esplosione accidentale di un petardo: ricoverato all'ospedale San Paolo, ha subito la parziale amputazione di una mano. Dieci, complessivamente i feriti in Puiglia nel bilancio della notte di fine anno in Puglia per l'uso sconsiderato dei fuochi d'artificio.