Festeggiano compleanno del figlio 15enne con i botti: fuochi abusivi sul lungomare a mezzanotte

Fuochi d'artificio (abusivi) in pieno centro per festeggiare il compleanno del figlio 15enne. Così, allo scoccare della mezzanotte, la rotonda di largo Giannella, sul lungomare, è diventata lo scenario per l'esplosione dei botti non autorizzati. I responsabili del gesto, genitori del ragazzino, sono stati individuati dagli uomini della Polizia locale, al comando del generale Michele Palumbo, e saranno denunciati: Ulteriori indagini sono in corso.

L'episodio si è verificato sabato sera, nello stesso giorno in cui il sindaco Decaro ha bloccato, dopo una denuncia in Questura, la "festa di un clan" organizzata (senza autorizzazioni) per il 2 febbraio da una famiglia nel quartiere Libertà, che negli anni passati ha anche comportato l'esplosione di fuochi no autorizzati, bloccando di fatto una parte del quartiere.

(Foto di repertorio)