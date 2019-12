"Petardi? No", Polizia e Artificieri nelle scuole baresi per mostrare gli effetti devastanti dei botti di fine anno

Centinaia di studenti hanno preso parte alla campagna 'Petardi No', svoltasi in 8 scuole della città di Bari e provincia in collaborazione con la Polizia di Stato e il Nucleo Artificieri della Questura del capoluogo pugliese, per sensibilizzare i più giovani contro l'utilizzo improprio dei botti di fine anno e prevenire gli incidenti.

La campagna è stata promossa ed ideata dall’Associazione Nazionale vittime Civili di Guerra, con la partecipazione della Questura di Bari, del Comando Vigili del Fuoco, del professore Giuseppe Giudice (Direttore UOC Chirurgia Plastica Policlinico) e dei Comitati della Croce Rossa di zona e ha visto gli Artificieri dispensare validi consigli ai giovani, elencando le gravissime conseguenze che possono verificarsi con l'uso improprio dei fuochi artificiali.