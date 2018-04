Tappeto di bottiglie vicino al Politecnico, i residenti "Loro festeggiano e lasciano a noi lo sporco"

Decine di bottiglie di birra lasciate per terra e sui marciapiedi, ultimo ricordo di una festa avvenuta la sera prima. E' il risveglio dei residenti di via Salvemini, nelle vicinanze del Politecnico, che questa mattina hanno trovato il tappeto di rifiuti a pochi passi dalle loro abitazioni. Situazione subito segnalata - con foto - sulla bacheca Facebook del sindaco di Bari, Antonio Decaro:

Qualche anima pia che venga a pulire la troviamo in questo giorno festivo?

Purtroppo questi sono i baresi!

"Notte bianca senza controlli"

In mattinata sono fioccate altre segnalazioni sullo stato di degrado dell'area. I residenti puntano il dito contro la 'Notte bianca' del Campus, tenutasi ieri sera negli spazi interni ed esterni della cittadella universitaria in via Orabona. "Mancavano completamente i controlli - scrivono - Abbiamo visto bottiglie di birra rotte sui muri e persone a fare i loro bisogni all'aperto. E' normale?".