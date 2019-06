Pezzi di ricambio per auto e moto scoperti in un box a San Pasquale: pronti per essere venduti

Gli agenti delle Volanti hanno individuato nel quartiere San Pasquale di Bari un box, apparentemente incustodito, in cui sono state rinvenute numerose parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria di auto e moto. La Polizia ha così sequestrato cerchi in lega, pneumatici, forcelle, ammortizzatori, dischi e pinze freno, cablaggi e carenature, il tutto già selezionato e imbustato, pronto per essere smerciato. Avviate le indagini per individuare i responsabili.