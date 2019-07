VIDEO | Ancora avvistamenti di cinghiali al San Paolo: il 'banchetto' davanti ai cassonetti

Il branco di cinghiali rovescia il bidone dell'umido e inizia a 'banchettare': è la scena filmata ieri sera da un residente di via Nicolo Rotondo e postata direttamente sulla bacheca social del sindaco Antonio Decaro. "C'è il rischio che qualcuno che torni a casa sua, venga caricato mentre è in attesa dell'apertura dello stesso cancello - lamenta - da questi animali che come può notare dalle immagini sono in numero e misura elevati, o peggio ancora che qualcuno meno attento non li noti e che dopo il suo accesso nel residence venga seguito da loro, con ingenti rischi per le circa 180 famiglie che vivono all'interno del residence dove io stesso vivo".

E chiede al primo cittadino l'istituzione di un numero da chiamare per segnalare la presenza degli animali, così da garantire più facilmente la cattura. Che comunque prosegue, come testimoniato dagli aggiornamenti sui social del primo cittadino. Negli scorsi giorni è anche partita l'ordinanza che vieta il conferimento serale di rifiuti, proprio per evitare che la presenza della spazzatura faccia da 'richiamo' per gli esemplari.