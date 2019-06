Brucia terreno in via Giulio Petroni: a fuoco fogliame e scarti vegetali

Un incendio è divampato questo pomeriggio in via Giulio Petroni, in una zona di campagna all'altezza dell'incrocio per l'ospedale Di Venere. A bruciare, secondo le prime informazioni, un terreno adibito a discarica abusiva di fogliame, tronchi e scarti di vegetazione. Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del fuoco per spegnere le fiamme, divampate attorno alle 17.30 e notate da residenti e passanti. Non si segnalano feriti.