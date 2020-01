Voragini nell'asfalto lungo il viale per l'interporto, pneumatici rotti e danni alle auto: "Ecco in che condizioni versa"

Buche nell'asfalto come vere e proprie voragini, con conseguenti danni e pericoli per automobilisti e (soprattutto) motociclisti: è la denuncia delle condizioni in cui versa viale Degennaro, al quartiere San Paolo, la strada che conduce all'inteporto. Le segnalazioni di auto danneggiate non mancano: alla denuncia postata, con tanto di video, da un cittadino sulla pagina Fb del sindaco Decaro, si aggiungono gli appelli del gruppo Fb di quartiere 'La Voce del San Paolo'.

"Non è una strada comunale e per questo non la si ripara mai - scrive a BariToday un cittadino, Giuseppe Giaquinto, tra gli amministratori della pagina Fb - Sono stati chiamati i vigili, i quali hanno riferito al conducente che la strada è di proprietà dell'ente interporto e che al ricevimento del verbale conviene fare denuncia o chiamare in causa l'interporto. ma l'interporto ha un suo responsabile? Ha un qualcuno che risponde di tutto questo?". "E allora caro Sindaco di Bari e della città metropolitana - aggiunge - come avete chiuso la bretella laterale (dopo una pioggia torrenziale) chiudete anche questa strada. So che i problemi saranno per tutti camion che si dirigono e partono dall'interporto, ma non si può rischiare la vita (immagino un motociclista) per un menefreghismo di parte su di una strada". Una richiesta ribadita nuovamente sulla pagina de 'La voce del San Paolo' alla luce della segnalazione di un'altra auto in panne sulla stessa strada: "Che cosa si aspetta ad intervenire?".

