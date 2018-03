Strade del centro 'groviera': pedoni e auto messi a dura prova dalle buche

Non solo Roma, anche Bari ha il suo bel da fare a fronteggiare il problema delle buche e dei dossi sulle strade. Tante le segnalazioni arrivate quotidianamente in pagina, con foto da tutti i quartieri. Un problema che affligge anche il quartiere Murat, biglietto da visita anche per i turisti in visita in città.

Buche e dossi su tutte le strade del centro

E così, fotocamera in mano, siamo andati a controllare lo stato delle strade in centro. Partendo da piazza Garibaldi, crocevia di passaggio tra il rione Libertà e il quartiere Murat, fino a piazza Moro, dove ogni giorno transitano centinaia di veicoli e pedoni. Nella fotogallery sottostante potete vedere il risultato del nostro tour, con 'strade groviera' in via Quintino Sella, in via Piccinni, via Calefati, via Dante e nella zona di piazza Umberto.

L'incuria dell'asfalto non risparmia neanche gli incroci delle due principali strade dello shopping: via Sparano e via Argiro. Senza dimenticare poi gli attraversamenti pedonali, dove tra crepature e colate non esattamente regolari, c'è il rischio di cadere.