Buca al centro della carreggiata in viale Einaudi: "Pericolosa per moto e bici"

Una singolare quando pericolosa buca, profonda "una ventina di cm" rappresenta un pericolo per moto e bici in transito si viale Einaudi, all'incrocio con via Turati, in direzione via Fanelli. La voragine, segnalata da una cittadina sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro, si troverebbe su un tratto di asfalto "appena messo, al centro della carreggiata". Un vero e proprio rischio, sopratutto in caso di pioggia, 'mimetizzandosi' in un'innocua pozzanghera.